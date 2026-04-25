GoerTek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GoerTek hat am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat GoerTek mit einem Umsatz von insgesamt 18,66 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 40,40 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,14 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,790 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,24 Prozent auf 100,83 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 96,55 Milliarden CNY gelegen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,13 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 96,15 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.net