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Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an

25.06.26 23:11 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei Botschaften, viele Pixel, ein Verdacht: Gibt Nike schon einen Vorgeschmack aufs neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Mit einem Video von Mario Götze und einem Banner in New Jersey hat der US-Konzern Andeutungen auf das erste Nike-Trikot für den DFB gemacht. Der WM-Finaltorschütze von 2014, der bei Nike unter Vertrag steht, packte in einer Instagram-Story ein Paket mit Nike-Emblem aus und zeigte dann ein weißes Trikot mit schwarzem Kragen, das allerdings stark verpixelt und damit nicht richtig zu erkennen war.

"Hello New Jersey" heißt auch "Hallo neues Trikot"

Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet. Die "Bild" zeigte darüber hinaus ein Foto von einem Banner in New Jersey, das DFB-Star Jamal Musiala mit einem ebenfalls stark verpixelten weißen Trikot mit schwarzem Kragen zeigte. Der Titel des Banners, der den Angaben zufolge am Donnerstag von einem Boot gezogen wurde und auch den Nike-Swoosh enthielt: "Hello New Jersey", übersetzt also nicht nur ein Gruß an New Jersey, sondern auch ein "Hallo neues Trikot".

Bei dieser WM stattet zum vorerst letzten Mal adidas nach jahrzehntelanger Partnerschaft die deutsche Nationalmannschaft mit Trikots aus - sie waren auch bei diesem Turnier ein Verkaufsschlager. Er schätze, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Jerseys verkauft würden, sagte Adidas-Vorstandschef Björn Gulden bei einer Medienrunde in New York. Man verkaufe dreimal so viele DFB-Trikots wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren. Das sei ein Rekordwert.

Bei künftigen Turnieren will dann Nike mit seinen DFB-Trikots ähnliche Verkaufserfolge erzielen./lön/DP/stw

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