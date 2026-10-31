GoGo AI Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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GoGo AI Network hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 109,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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