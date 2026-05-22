Gogoro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gogoro hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 62,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net