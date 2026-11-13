Gogoro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Gogoro hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,08 Prozent auf 70,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gogoro 77,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gogoro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gogoro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen