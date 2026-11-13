Gogoro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

13.11.26 06:35 Uhr

Gogoro hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -1,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,08 Prozent auf 70,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gogoro 77,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net