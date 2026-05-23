Golar LNG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

16.08.26 06:35 Uhr

Golar LNG hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,80 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Golar LNG 17,56 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Golar LNG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 183,84 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 111,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,93 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net