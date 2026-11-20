Golar LNG hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,22 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40,84 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Golar LNG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125,58 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 162,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net