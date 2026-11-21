Golconda Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Golconda Gold hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golconda Gold 0,060 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Golconda Gold im vergangenen Quartal 19,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golconda Gold 12,3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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