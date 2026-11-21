Auf der Umsatzseite hat Golconda Gold im vergangenen Quartal 19,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golconda Gold 12,3 Millionen CAD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golconda Gold 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Golconda Gold hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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