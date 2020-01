Gold als sicherer Hafen wieder gesucht

Der Goldpreis konnte in den vergangenen Tagen weiter zulegen und erreichte dabei das höchste Schlusskurs-Niveau seit April 2013. Sorgen über die Ausbreitung des Corona-Virus haben zu einer höheren Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen beigetragen.

Nach Angaben der chinesischen Behörden wurden am Donnerstag mehr als 9.700 Menschen infiziert, von denen mehr als 200 Personen starben. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation äußerten „große Besorgnis“ über die Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas.

Reisebeschränkungen, die Schließung von Fabriken und Geschäften in China könnte eine Folge dieser Entwicklung sein. Das wird dann einen negativen Einfluss auf die nächsten Produktions- und Verbrauchsdaten in China haben und könnte sich auf das globale Wachstum auswirken, da die Chinesen einen großen Einfluss auf die gesamte globale Lieferkette zahlreicher Unternehmen haben.

Goldpreis nähert sich bedeutender Marke an

Seit Mai steckt der Goldpreis in einem Aufwärtstrend, was auch die steigende 200-Tagelinie (rot) belegt, die aktuell bei 1.448 Dollar notiert. Der MACD (Momentum) schwächte sich allerdings zuletzt ab und signalisiert eine kurzfristige Konsolidierung. Erst bei einem nachhaltigen Sprung über die bedeutende 1.600-Dollarmarke zieht der Indikator wieder deutlicher an. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 1.560 Dollar.

