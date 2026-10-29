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Gold - Die Lehren aus dem Langfristchart

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,026.46 USD -27.22 USD -0.67 %
News
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Die Lehren aus dem Langfristchart

Die Betrachtung hoher Zeitebenen liefert häufig einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Der Goldpreis ist dafür ein Lehrbuchbeispiel: Die seit den 1980er-Jahren bestehende Trendlinie (akt. bei 4.567 USD) hat zuletzt als Bremsklotz gewirkt. Auch auf Quartalsbasis verdichten sich die Warnsignale. Hier kam es zuletzt zu einem „shooting star“ und „inside quarter“ – eine Konstellation, die auf eine nachlassende Dynamik und zunehmende Unsicherheit hindeutet (siehe Chart). Die Technische Analyse eignet sich nicht nur um Renditeziele zu bestimmen, sondern auch um mögliche Stresslevel sichtbar zu machen. Eine zentrale Referenz bilden dabei die Tiefs der jüngsten beiden Quartale bei 3.959/3.943 USD, deren Unterschreiten mit einer Auflösung der beschriebenen Kerzenmuster einhergehen würde. Solange diese Marke behauptet wird, bleibt eine Stabilisierung möglich. Fällt sie jedoch nachhaltig, dürfte sich die laufende Korrektur deutlich ausweiten. Auf Tagesbasis würde eine negative Weichenstellung zudem für den Abschluss einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation sorgen. Damit haben wir eine zentrale Risikoschwelle für den Goldpreis abgesteckt.

Gold (Quarterly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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