Gold - Schwieriges Fahrwasser: Außenstab als Taktgeber!
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Die jüngste Wochenkerze ist beim Goldpreis eine ganz besondere: Bei einem höheren Hoch (4.148 USD) als in der Vorwoche steht gleichzeitig ein tieferes Tief (3.852 USD) zu Buche. In der Konsequenz entsteht ein klassischer Außenstab (siehe Chart). Für die weitere Kursentwicklung dürfte dieses Muster eine entscheidende Rolle spielen: Ein neues Bewegungstief bestätigt das derzeit schwierige charttechnische Fahrwasser, in dem sich das Edelmetall befindet. Andererseits würde ein Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Ende August (akt. bei 3.964 USD) sowie ein Anstieg über die jüngsten beiden Wochenhochs bei 4.147/4.148 USD für eine kurzfristige Erholungschance sorgen. Übergeordnet bildet allerdings erst die Kombination aus dem seit Januar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 4.379 USD) und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 4.449 USD) die Option auf einen strategischen Befreiungsschlag. Der Widerstandscharakter der angeführten Barrieren wird zusätzlich durch die „Wolke“ auf Ichimoku-Basis bestätigt. Aus Sicht dieser Chartdarstellungsform dient die Wolke regelmäßig als Trendfilter. Vor diesem Hintergrund würde erst ein Sprung über die diskutierten Hürden für einen echten „game changer“ sorgen. Bis dahin bleibt der Goldpreis charttechnisch angeschlagen.
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