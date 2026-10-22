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Gold - Stabilisierung bei 4.000 USD?

Jörg Scherer

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Goldpreis
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Stabilisierung bei 4.000 USD?

Der Ausflug über die 200-Tage-Linie (akt. bei 4.515 USD) erwies sich Ende August lediglich als temporäres Phänomen. Seither befindet sich das Edelmetall wieder im Rückzugsgang. Übergeordnet verdaut der Goldpreis weiterhin seit Ende Januar die vorangegangenen, sehr starken Kursgewinne. Dennoch gewinnt eine Stabilisierung auf Basis der runden 4.000er-Marke durchaus an Konturen. Schließlich wurde das bisherige Jahrestief (3.942 USD) zuletzt nicht mehr ausgelotet. Gleichzeitig liegen im Wochenbereich zwei „Hammer“-Umkehrmuster vor. Diese beiden Kerzenformationen untermauern die diskutierten Stabilisierungsansätze. Dazu trägt auch der trendfolgende MACD bei, der gerade ein positives Schnittmuster liefert. Die 200-Tage-Linie hatten wir eingangs bereits angeführt. Für eine wirkliche Verbesserung der charttechnischen Perspektiven spielt die meistbeachteste Glättungslinie eine entscheidende Rolle. Eine weitere Schlüsselfunktion kommt dem Hoch von Ende August bei 4.696 USD zu: Ein Sprung über diese Hürde würde eine tragfähige Bodenbildung entstehen lassen. Um den laufenden Stabilisierungsprozess nicht zu gefährden, gilt es indes, das o. g. Jahrestief nicht mehr zu unterschreiten.

Gold (Daily)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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