Gold Town Games Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gold Town Games Registered äußerte sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Town Games Registered ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,5 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,7 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net