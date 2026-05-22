DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.051 ±0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben? Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben?
Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gold Town Games Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

24.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gold Town Games AB Registered Shs
0,61 SEK -0,00 SEK -0,33%
Charts|News|Analysen

Gold Town Games Registered äußerte sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gold Town Games Registered ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,5 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,7 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Gold Town Games AB Registered Shs

DatumMeistgelesen