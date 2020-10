Gold und Aktien - warum Sie bei uns richtig sind

Liebe Neulinge bei Feingold Research, liebe erfahrene Besucher, uns haben in den vergangenen Wochen immer wieder Fragen erreicht, die sich zum einen auf unser Investmentportal bezogen und zum anderen auf das Team Feingold Research abzielten. Was liefert Ihr und bietet Ihr? Goldanalysen, eher Spekulatives a la Nel Asa, die Trendfolger wie Zoom oder generell Aktien und Derivate? Die einfache Antwort – wir sind so nah am Markt wie kein anderes Portal. Daher findet bei uns natürlich von 7 bis 22 Uhr das statt, was am Markt Thema ist. Wir schreiben uns auf die Fahnen, am schnellsten zu sein und vor allem – Ihnen Service zu bieten. Zu erklären ist das eine, testen das andere. Tut dies sehr gerne – wer zu uns kommt, der bleibt in 98% der Fälle. Und diese Quote dürfte es sonst selten geben. Darauf sind wir ein wenig stolz. Unter diesem Link gibt es eine kleine Übersicht zu unseren Diensten.

Für all jene, die neu dabei sind und möglicherweise auch für den einen oder anderen, der uns von Messen, Webinaren oder Seminaren schon kennt, möchten wir das Team noch einmal präsentieren, gleichzeitig aber auch die Struktur unseres Portals noch einmal erklären. Von Beginn an ist eine unserer Prämissen gewesen, dass Sie alles was wir tun, schreiben und in unseren Depots auch handeln, transparent nachvollziehen können. Aus diesem Grund “wandern” auch alle Beiträge, die nicht mehr auf der Startseite zu sehen sind in die passende Unterkategorie. Was auch neue Besucher sonst noch wissen sollten – eine kurze Zusammenfassung.

Trading- und Favoritendepot

Viele von Ihnen dürften die Struktur unserer Seite schon kennen, auf einige Spezifikationen möchten wir aber en Detail eingehen. Als erstes stechen unsere beiden Depots ins Auge, die wir nach zwei unterschiedlichen Ansätzen führen. Das Favoritendepot hat Daniel in den Jahren zuvor bei Börse Online bereits geführt, der Startwert dieses Depots war vor einigen Jahren einmal 100.000 Euro. Wie schon in den Jahren zuvor richten wir unsere Positionen stets auf die längere Frist aus. Aktuell stehen wir ausgeglichen dar und sind für das Jahresende für eine seitwärts leicht steigende Börse ausgerichtet. Wir berücksichtigen also auch die Möglichkeit, dass es an den Börsen nicht allein aufwärts geht.

Auch im Tradingdepot geht Kapitalerhalt immer vor, beim Chance-Risiko gewichten wir gelegentlich sogar die Risikokomponente über. Dies hat einen einfachen Grund: Wir gehen davon aus, dass kaum jemand sein gesamtes Depot aus Zertifikaten oder Hebelpapieren zusammenstellt. Mit Fonds, ETFs oder Aktien ist man jedoch “per se” schon “long”. Daher sollten Strukturen unserer Auffassung nach stets etwas defensiven Beimischungscharakter haben und viel Seitwärtsrenditen einspielen. Denn geht es nach oben, ist man mit Aktien etc. ohnehin mit Freude und Rendite dabei – in den meisten Fällen zumindest. NEU ist unser Markenwertportfolio mit 1-2 Trades im Monat. Für das gemütliche, lang dauernde Investieren in die besten Unternehmen der Welt – getestet auf 30 Jahre zurück in seiner Performance.

Die Autoren

Unser Team setzt sich mittlerweile aus sieben Personen zusammen, allesamt mit einigen Jahren Börsenerfahrung ausgestattet. Franz-Georg Wenner – primär zuständig für Chartanalyse, Technik und deutsche Aktien – hat ebenso wie Daniel Saurenz sechs Jahre BO, Financial Times Deutschland und Capital auf seiner Liste stehen. Benjamin Feingold begann schon in den 90er-Jahren seine Karriere am Finanzmarkt, schrieb lange Jahre für Börse Online und die FTD, kennt aber auch das Bankgeschäft von innen und ist an der Börse seit über 20 Jahren aktiv. Nicolas Saurenz hat mittlerweile auch 12 Jahre Börsenerfahrung mit bestem Wissen zu Brokern, Orderformen, Day-Trading und Tricks und Kniffen. Und unser Team im Hintergrund versorgt Euch alle mit Grafiken, Wissen, Tools, Behavioral Financen-Auswertungen und vielen mehr. Videos, Audios und mails mehrmals täglich.

Unsere Kategorien – damit Sie alles finden

Ihr Team Feingold Research

Herzliche Grüße aus Frankfurt – wir wünschen ein schönes, erholsames Wochenende