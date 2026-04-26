Gold X2 Mining präsentierte Quartalsergebnisse
29.05.26 06:35 Uhr
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Gold X2 Mining hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Gold X2 Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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