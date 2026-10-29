GOLDCREST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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GOLDCREST lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 5,43 JPY. Im letzten Jahr hatte GOLDCREST einen Gewinn von 29,54 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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