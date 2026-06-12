Golden Properties Traders präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Golden Properties Traders lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Golden Properties Traders vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,27 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,670 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Golden Properties Traders im vergangenen Quartal 11,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Golden Properties Traders 10,5 Millionen INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,050 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golden Properties Traders 0,120 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 46,66 Millionen INR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Golden Properties Traders 43,59 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net