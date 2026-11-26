Golden Shield Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Golden Shield Resources hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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