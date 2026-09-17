Golden Triangle Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

17.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,65 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Golden Triangle Ventures hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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