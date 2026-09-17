Golden Triangle Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Golden Triangle Ventures hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,65 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Golden Triangle Ventures
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Golden Triangle Ventures
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Golden Triangle Ventures Aktie News
Golden Triangle Ventures Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Golden Triangle Ventures nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.