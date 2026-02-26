Goldenstone Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

18.07.26 06:35 Uhr

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Goldenstone Acquisition ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Goldenstone Acquisition hat am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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