Goldenstone Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Goldenstone Acquisition hat am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Goldenstone Acquisition ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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