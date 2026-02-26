Goldenstone Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Goldenstone Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,160 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,030 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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