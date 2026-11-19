Goldgroup Mining hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,110 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Goldgroup Mining im vergangenen Quartal 79,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1463,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Goldgroup Mining 5,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net