CoreWeave-Aktie nach Goldman-Kaufempfehlung: Ist jetzt die große Einstiegschance da?

Goldman dreht auf Buy

21.10.26 03:22 Uhr

Einem neuen Rechenzentrumsprojekt in Indien und einem Upgrade von Goldman Sachs stehen hohe Schulden gegenüber: Was heißt das für die Aktie?

• Die langfristige Wachstumsstory wird durch große Aufträge, steigende Umsätze und Preiserhöhungen gestützt, kurzfristig bleibt jedoch die Finanzierungs- und Schuldenlage eine Herausforderung.

• Trotz hoher Schulden und Zinskosten zeigen Analysten optimistische Bewertungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von über 117 US-Dollar und einer starken Kaufempfehlungsquote.

• CoreWeave baut in Indien mit einem großen Rechenzentrum in Navi Mumbai seine Wachstumsstrategie aus, wobei die Kapazitäten bis 2028 deutlich erweitert werden sollen.

Indien soll CoreWeave neues Wachstum über Jahre liefern

Analysten gehen bei Kurszielen weit auseinander - Goldman Sachs wird bullish

Hohe Zinskosten bleiben wunder Punkt der Bilanz

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CoreWeave baut gemeinsam mit AdaniConneX ein Rechenzentrumsprojekt mit 240 Megawatt in Indien, und Goldman Sachs hat die Aktie zuletzt auf Buy hochgestuft. Beides trifft auf einen Wert, an dem der Markt die Schuldenlast intensiv diskutiert. Ob das Wachstum die Finanzierung trägt, bestimmt, wie Anleger die Aktie einordnen.

Indien als nächster Wachstumsschritt für die CoreWeave-Aktie?

Wie CoreWeave Anfang Oktober mitteilte, entstehen auf dem Taloja-Campus in Navi Mumbai drei Gebäude mit jeweils 80 Megawatt. Die erste Ausbaustufe soll Mitte 2028 fertig sein, vorher geht das Projekt nicht in Betrieb. CoreWeave kann die Kapazität bei entsprechender Nachfrage verdoppeln, eröffnet ein Büro in Indien und stellt dort lokal Personal ein. Eingesetzt wird die NVIDIA-Plattform Vera Rubin.

Der Zielmarkt wächst laut dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie kräftig: Die Rechenzentrumskapazität Indiens soll von 2,2 Gigawatt im Jahr 2025 auf 12 Gigawatt bis 2030 steigen. Damit wäre Indien nach China der zweitgrößte Rechenzentrumsmarkt Asiens. Für CoreWeave öffnet sich eine weitere Wachstumsregion, doch Erlöse aus dem Projekt fließen frühestens ab Mitte 2028. Der Beitrag zur Kursfantasie ist damit langfristig angelegt, kurzfristig müssen andere Treiber tragen.

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Aufträge und Preise stützen die Erzählung

Im zweiten Quartal 2026 steigerte CoreWeave den Umsatz auf 2,575 Milliarden US-Dollar, 112 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Umsatzprognose für 2026 hob CFO Nitin Agrawal auf 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar an. Der Auftragsbestand lag nach Unternehmensangaben bei 104 Milliarden US-Dollar.

Große Verträge bestehen mit OpenAI, Microsoft, Meta und Anthropic. Im Juli 2026 erhöhte CoreWeave die Preise je GPU-Stunde um 25 Prozent und binnen zwei Monaten um weitere 10 Prozent. Dass Kunden das mittragen, spricht für die Nachfrage nach Rechenleistung. Der hohe Bestand schafft Planbarkeit, entscheidend bleibt aber, zu welchen Kosten CoreWeave ihn abarbeiten kann.

Schulden bleiben der wunde Punkt

Ende Juni 2026 hatte CoreWeave nach eigenen Angaben rund 35 Milliarden US-Dollar Schulden. Der Zinsaufwand lag im zweiten Quartal bei 640 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust wuchs auf rund 626 Millionen US-Dollar nach 290 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dem standen 6,9 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln gegenüber.

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NVIDIA-Chef Jensen Huang sagte Mitte Oktober gegenüber Bloomberg, die Stärke von CoreWeave verbessere sich täglich, und die Kapitalkosten sänken tatsächlich. Quartz berichtete, die Kosten zur Absicherung von CoreWeave-Schulden hätten einen Rekordwert erreicht. Die Stimmen zeigen, wie gegensätzlich das Risiko gelesen wird. Wachstum wird bei CoreWeave mit Fremdkapital finanziert, und die Zinslast zehrt einen Teil der Erlöse auf.

Analysten werden optimistischer für die CoreWeave-Aktie – sollten Anleger zugreifen?

Goldman-Analystin Gabriela Borges stuft CoreWeave am 19. Oktober mit Buy ein, zuvor lautete das Urteil Neutral, das Kursziel liegt bei 106 US-Dollar. Am selben Tag beließ Exane-BNP-Paribas-Analyst Daniel Wang die Einstufung bei Buy und senkte das Ziel von 169 auf 117 US-Dollar. MoffettNathanson-Analyst Nick Del Deo bleibt bei Hold und kappte das Ziel von 107 auf 89 US-Dollar.

Von 29 Analysten empfehlen laut TipRanks 22 die Aktie mit Buy. Dem gegenüber stehen fünf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Das mittlere Kursziel beträgt 138,83 US-Dollar, die Spanne reicht von 74 bis 250 US-Dollar. Die breite Streuung zeigt, wie unterschiedlich Wachstum und Finanzierungsrisiko gewichtet werden, und auch bei Buy-Urteilen sinken Ziele. Das durchschnittliche Kursziel entspricht dennoch einem enormen Kurspotenzial von über 117 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 62,13 US-Dollar (Stand: 20. Oktober 2026).

Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum dritten Quartal, die der Kalender vorläufig für den 16. November ansetzt. CoreWeave stellte dafür einen Umsatz von 3,45 bis 3,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Beobachtet wird, ob diese Spanne erreicht wird und ob sich die versprochene Margenverbesserung zeigt, damit das Wachstum die Zinslast besser tragen kann.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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