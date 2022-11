Goldman Sachs-Experten: "Weiche Landung" der US-Wirtschaft wahrscheinlicher als schwere Rezession

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Am Markt gehen nach wie vor Rezessionsängste umher. Analysten von Goldman Sachs geben nun aber zumindest teilweise Entwarnung. So sei eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft derzeit wahrscheinlicher als das Eintreten einer Rezession, wie es in Kundennotizen der Bank heisst.