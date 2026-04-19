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Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie

20.04.26 09:45 Uhr
Goldman Sachs Group Inc. überrascht mit Neutral: Was steckt hinter dem Urteil zur Volkswagen (VW) vz-Aktie? | finanzen.net

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,14 EUR -2,04 EUR -2,21%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:29 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 90,36 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 7,35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 132.176 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 12,7 Prozent nach unten. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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