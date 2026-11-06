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Vonovia SE-Analyse im Fokus

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Vonovia SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Vonovia SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.76 EUR -0.29 EUR -1.70 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:16 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 16,85 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 5,08 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1.225.166 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 27,3 Prozent. Am 18.02.2027 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
14:31 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG

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