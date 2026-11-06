Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Vonovia SE-Aktie

Vonovia SE-Analyse im Fokus

06.11.26 14:34 Uhr

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:16 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 16,85 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 5,08 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1.225.166 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 27,3 Prozent. Am 18.02.2027 dürfte Vonovia SE die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.