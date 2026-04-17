Bayer-Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals dürfte über den Erwartungen liegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Die anstehende mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht stehe zunächst im Fokus. Quigley wartet aber die Entscheidung ab.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:31 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 40,81 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 34,77 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.106 Bayer-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 10,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bayer am 12.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:23 / BST

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