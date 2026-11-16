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Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Rheinmetall-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
791.90 EUR 25.90 EUR 3.38 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess senkte seine Umsatzerwartungen für 2030 deutlich. Die bisherigen Annahmen hätten zu wenig Abweichstoleranz gehabt, beispielsweise für Zulieferverzögerungen. Er kann sich vorstellen, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag auch auf das nun von ihm erwartete Niveau von rund 35 Milliarden Euro zurückrudert. Eine konservativere Planung könnte das Vertrauen wieder stärken, und letzteres sei aktuell das Hauptproblem.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:51 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 795,70 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 69,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 110.182 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 48,5 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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