Bewertung im Blick

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 42,76 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.929 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 4,6 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

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