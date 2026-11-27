Aktienempfehlung

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi rechnet mit einem soliden Jahresfinale des Chemikalienhändlers. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb sie am Donnerstag. Sie bleibt allerdings optimistisch, da die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA über der Expansionsschwelle liegen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:11 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 56,62 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,46 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.128 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18,1 Prozent nach oben. Am 10.03.2027 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Brenntag SE.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.