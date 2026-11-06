Goldman Sachs Group Inc. gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Andrew Lee hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Telekom-Papiers durchgeführt.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht an und berücksichtigte dabei auch die aktuellen Prognosen seiner US-Kollegen für die Tochter T-Mobile US - und jüngste Währungsbewegungen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:18 Uhr um 2,1 Prozent auf 25,66 EUR nach. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 40,30 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.552.513 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 4,2 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 25.02.2027 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Deutsche Telekom