Goldman Sachs Group Inc. gibt Siemens Energy-Aktie Buy

Aktieneinstufung

13.11.26 10:13 Uhr

Das Siemens Energy-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Ajay Patel genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 212 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen und des Ausblicks zwar seine Prognosen. Dies werde beim Kursziel allerdings von der gesunkenen Branchenbewertung überlagert.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:57 Uhr bei 132,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 51,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 290.955 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 10,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2027 wird für den 11.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / GMT

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