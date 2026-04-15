Goldman Sachs Group Inc.: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Christian Frenes genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:03 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,46 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 339.702 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9,5 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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