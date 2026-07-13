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Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie

Die detaillierte Analyse des Deutsche Börse-Papiers wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
255.10 EUR 2.00 EUR 0.79 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 266 auf 273 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers nahm am Montag vor dem Quartalsbericht am 22. Juli kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:32 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 251,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,42 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 48.843 Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 14,5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:46 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
06.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.