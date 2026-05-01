Investment-Tipp

Goldman Sachs Group Inc. hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 568 auf 557 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse des Rückversicherers an.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 463,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 20,15 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.248 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 13,6 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / BST

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