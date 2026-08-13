Goldman Sachs Group Inc. verleiht Brenntag SE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Suhasini Varanasi unterzogen.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:18 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,86 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,88 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.046 Brenntag SE-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 26,9 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Brenntag
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag SE Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag SE Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG