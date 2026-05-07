Goldman Sachs Group Inc. verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Infineon-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:27 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 59,90 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 25,21 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 618.506 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Infineon-Papier um 60,0 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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