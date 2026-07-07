DAX 24.958 +0,2%ESt50 6.243 +0,6%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.018 +0,9%Euro 1,1429 +0,1%Öl 78,2 -1,6%Gold 4.106 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Papier unter der Lupe

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59.75 EUR -1.30 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 0,67 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 20.905 GEA-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 5,4 Prozent nach oben. Am 10.08.2026 dürfte GEA die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Aktuelle GEA Aktie News

Werbung

GEA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:06 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 GEA Buy UBS AG
06.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG