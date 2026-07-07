Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Neutral
Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 0,67 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 20.905 GEA-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 5,4 Prozent nach oben. Am 10.08.2026 dürfte GEA die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: GEA
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG