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Einstufung im Blick

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
176.35 EUR 5.40 EUR 3.16 %
Charts | News | Analysen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 177,85 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 23,70 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 276.059 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 18,7 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Heidelberg Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:06 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
09:31 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.

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