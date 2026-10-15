Goldman Sachs Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

15.10.26 06:35 Uhr

Goldman Sachs Group stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,81 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 16,87 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 44,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net