Goldman Sachs Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

15.10.26 06:35 Uhr

Goldman Sachs Group lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1962,39 ARS, nach 1251,83 ARS im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Goldman Sachs Group mit einem Umsatz von insgesamt 48.060,56 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.731,91 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 12,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net