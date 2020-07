Goldman Sachs hält Gewinn stabil - Wertpapiergeschäft floriert

New York (Reuters) - Goldman Sachs hat den Gewinn trotz der Belastungen durch drohende Kreditausfälle stabil gehalten.

Dank eines florierenden Wertpapiergeschäfts stagnierte der Gewinn im zweiten Quartal bei 2,4 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Nach Abzug der Dividenden auf Vorzugsaktien blieb mit 2,25 (Vorjahr: 2,2) Milliarden Dollar sogar etwas mehr übrig als im zweiten Quartal 2019. Die Konkurrenten JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, die stärker vom Kreditgeschäft abhängen, hatten dagegen am Dienstag kräftige Gewinneinbrüche bekanntgegeben.[nL5N2EL41O] Die Einnahmen von Goldman Sachs schossen um 41 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar in die Höhe - der zweithöchste Wert aller Zeiten. Im vorbörslichen Handel schob das unerwartet gute Ergebnis die Goldman-Aktie um vier Prozent in die Höhe.

Auch Goldman Sachs musste viel Vorsorge für drohende Kreditausfälle bilden, die das Ergebnis mit 1,6 Milliarden Dollar belasteten. Doch das konnte die Bank wegstecken. Denn das Geschäft mit der Platzierung von Anleihen und Aktien brummte auch im zweiten Quartal. Unternehmen heuerten das Wall-Street-Haus an, um sich in der Krise frisches Geld am Kapitalmarkt zu besorgen. Auch der Wertpapierhandel florierte, die Ertäge der dafür zuständigen Sparte verdoppelten sich fast. Besonders stark waren die Zuwächse im Anleihenhandel, aber auch der Aktienhandel wuchs um 46 Prozent und damit deutlich kräftiger als bei der Konkurrenz.

Allerdings könnte die Party schon bald vorbei sein. JP-Morgan-Chef Jamie Dimon hatte am Dienstag gesagt, dass sich die Handelserträge im dritten Quartal halbieren könnten.