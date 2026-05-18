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Heute im FokusUS-Angriff auf Iran vorerst abgewendet: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt fester -- Berkshire Hathaway setzt im 1. Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
USA verlängern Lockerung der Sanktionen auf russisches Öl. Deutschland kauft norwegische Raketen für F-35-Kampfjets. Roche und MPP unterzeichnen Lizenzvereinbarung für Grippemittel Xofluza. Vonovia begibt Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond. Tesla-Chef Musk unterliegt mit Klage gegen OpenAI. Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen bei Telekom. Dominio Energy-Aktie profitiert von Mega-Fusion mit NextEra.
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