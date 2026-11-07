GoldMoney stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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GoldMoney stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,530 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 39,8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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