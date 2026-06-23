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GoldMoney stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

24.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
GoldMoney Incorporation Registered Shs
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GoldMoney hat am 22.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,41 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,780 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 41,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,09 CAD beziffert, während im Vorjahr 1,11 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GoldMoney mit einem Umsatz von insgesamt 224,34 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 101,83 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 120,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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