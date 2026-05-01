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Heute im FokusDAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
RTL: Neuer Finanzvorstand - Schwebig nun CEO. SFC Energy: Prognoseerhöhung nach Rekord-Auftrag aus der Ukraine. Deutsche Euroshop macht weniger Gewinn - Prognose bestätigt. RWE: Energiekonzern bestätigt Prognose. E.ON bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal. LEG: Höhere Investitionen drücken operativen Gewinn.
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