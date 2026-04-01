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Heute im FokusDAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus
Meta trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft. Hapag-Lloyd: Vorerst keine Durchfahrt durch die Straße von Hormus. VINCI: Umsatzstagnation zum Jahresstart. Saint-Gobain: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau. Porsche: Mitarbeiter gehen bei der Prämie 2025 leer aus. Adyen: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen. HELLA: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig.
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