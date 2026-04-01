Nach drei Wochengewinnen in Folge droht dem Goldpreis nun ein markantes Minus. Dieses beläuft sich aktuell auf 3,7 Prozent. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus Meta trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft. Hapag-Lloyd: Vorerst keine Durchfahrt durch die Straße von Hormus. VINCI: Umsatzstagnation zum Jahresstart. Saint-Gobain: Umsatz verfehlt Vorjahresniveau. Porsche: Mitarbeiter gehen bei der Prämie 2025 leer aus. Adyen: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen. HELLA: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig.

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