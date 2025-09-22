DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin94.664 -0,9%Euro1,1801 ±0,0%Öl66,20 -0,5%Gold3.740 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als Strategy nachzuahmen Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als Strategy nachzuahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!