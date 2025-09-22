Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Buffett steigt bei BYD aus. Wechsel an der Unternehmensspitze von T-Mobile US. Ericsson und Nokia: Milliardenauftrag von Vodafone Three. Experte erwartet neue Rekordhöhen für die Tesla-Aktie. Cyberangriffe auf Flughäfen belasten Airline-Aktien. Sanofi mit Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib. Neue iPhones von Apple im weltweiten Verkauf. Analysten sehen weiteres Potenzial bei ASML.
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?