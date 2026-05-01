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Heute im Fokus

Michael Burry warnt vor KI-Blase: Auf diese Aktien setzt der Hedgefondsmanager. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen. Commerzbank: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen. Fraport: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen. Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt.