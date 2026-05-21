DAX24.657 -0,3%Est505.955 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 -0,2%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.824 +0,3%Euro1,1596 -0,2%Öl106,5 +1,2%Gold4.513 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- SpaceX mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
AT&S-Aktie unter Druck: Leiterplattenhersteller streicht erneut Dividende und will bis zu 500 Millionen Euro holen AT&S-Aktie unter Druck: Leiterplattenhersteller streicht erneut Dividende und will bis zu 500 Millionen Euro holen
United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen United-Internet-Aktie tiefer: Konzernmarke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil